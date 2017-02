Após denúncia de violência doméstica, Victor, da dupla com Léo, é afastado do The Voice Kids

Até o momento, o cantor sertanejo não se manifestou sobre o caso. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Após denúncia de que teria agredido a mulher, Poliana Bagatini, grávida do segundo filho do casal, o cantor Victor Chaves, da dupla com Léo, pediu afastamento do programa 'The Voice Kids', da TV Globo. A notícia foi dada pelo apresentador da atração, André Marques, neste domingo (26). O sertanejo é um dos jurados do dominical.

“Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor, inclusive, nos procurou informando que iria se afastar do programa para se dedicar totalmente a esse caso", disse André, logo na abertura do programa.

Apesar do comunicado de que a edição deste domingo manteria Victor, já que o programa estava gravado, o cantor apareceu apenas nas imagens abertas de estúdio e todas as suas falas foram cortadas. A Globo exibiu, ainda, as batalhas dos outros dois técnicos. A reportagem não conseguiu contato com a TV Globo para esclarecer o ocorrido.

Agressão

Na última sexta-feira (24), Poliana Bagatini registou um boletim de ocorrência contra o marido, em Belo Horizonte, no qual alega ter sido jogada no chão e chutada diversas vezes. No sábado (25), ela fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), na capital mineira.

Segundo a Polícia Civil, a mãe de Victor também registrou uma queixa contra a nora, cujo conteúdo não foi informado.

Até o momento, o sertanejo não se manifestou sobre o caso.