Arte amazônica compõe cenografia da próxima novela das 21h

Cestas, jogos americanos, porta-copos e outros artigos decorativos produzidos no AM farão parte dos cenários de ‘A Força do Querer’, estrelada por Ísis Valverde e Marco Pigossi

Atores globais participaram das gravações na Região Norte. Foto: Divulgação

Manaus - Depois do sucesso da minissérie ‘Dois Irmãos’ — obra adaptada do escritor amazonense Milton Hatoum —, a Região Norte volta a ocupar espaço de destaque na televisão brasileira, desta vez, na próxima novela das 21h, ‘A Força do Querer’, escrita por Glória Perez.

Gravado no Pará e no Amazonas, o folhetim contará com uma série de produtos criados e adquiridos no Estado, pela produtora de arte da Rede Globo, Mirica Vianna, e irão compor cenários utilizados por Rita e Zeca, personagens dos atores Ísis Valverde e Marco Pigossi, respectivamente.

“Compramos muitas coisas para usarmos nos cenários das gravações da novela, no Rio de Janeiro. Entre as aquisições estão bandejas de machetaria, cestas de tamanhos diversos e confeccionados a partir da piaçava, jogos americanos e porta-copos que têm como matéria-prima o açaí, arco e flecha... Enfim, uma série de objetos decorativos criados no Amazonas e que farão parte de escritório, casa e restaurantes”, revela Mirica.

Gravado no Pará e no Amazonas, o folhetim contará com uma série de produtos criados e adquiridos no Estado. Foto: Divulgação

Entre os lugares visitados pela produtora de arte para comprar o material, estão a Galeria Amazônia (Largo São Sebastião), o Mercado Municipal Adolpho Lisboa (Centro) e a Cooperativa Amazonense de Artesanato – Coopmart, do Projeto ‘Brasil Original – Amazonas’ (Shopping Ponta Negra).

Além disso, outro ‘objeto’, um tanto quanto inusitado, foi mandado para o Projac. “Uma cena, especificamente, começa em Manaus, mas a direção quis terminá-la no Rio de Janeiro. Por isso, precisamos comprar um barco (voadeira) de madeira de, aproximadamente, dez metros. Ou seja, usamos um no Amazonas, alugado, e compramos um para a gravação do Rio, ambos idênticos. Ele foi transportado para Belém e depois para a capital carioca”, explica a profissional.

E se engana quem pensa que as aquisições param por aí. Uma série de produtos de madeira, para cozinha, também foram encomendados pela produção da novela. Colheres de pau, cuias de tacacá e suportes. “Confesso que acabei comprando cestas para colocar na minha casa. Seis. Nem sei o que vou fazer com tudo isso”, brinca.

Boa parte das gravações aconteceram em Acajatube, interior do Amazonas. Foto: Divulgação

Porém, Mirica não poupou críticas quanto a quantidade de livros que retratam a fauna e a flora amazônicas. “Infelizmente, enfrentamos muita dificuldade para encontrarmos obras que mostrassem as plantas, os animais e, até mesmo, as tribos indígenas. E os que encontramos foram pequenos e em pouca quantidade. Não encontrei um livro de arte que pudéssemos usar na cenografia”, salienta.

Porém, um ponto elogiado pela profissional foi com relação as bijuterias e joias produzidas no Amazonas. “No mercado municipal, foi possível encontrar brincos e anéis produzidos com caroço de tucumã e outras matérias-primas. Quando se precisa de algo com ouro e prata, é algo mais complicado. Mas, no Rio de Janeiro, temos uma loja maravilhosa da Maria Oiticica, onde se encontra peças lindas e que fazem toda a diferença. Mas penso que Maria deveria ter uma loja, em Manaus. Suas criações são maravilhosas. Inclusive meu chaveiro é o Morro da Urca com madeira e jarina”, revela.

Familiaridade

Mirica Vianna é uma frequentadora ‘assídua’ do Norte. Ela já esteve na região para a gravação de ‘Amor Eterno Amor’ (2012) e ‘Amazônia, de Galvez a Chico Mendes’ (2007). “Nos dois casos foram trabalhos maravilhosos. Apesar disso, ainda não tive a oportunidade de conhecer Manaus ou Belém, por exemplo, de férias. Mas dei umas ‘fugidinhas’ para conhecer alguns dos pontos turísticos”.

Para ‘A Força do Querer’, a produtora de arte passou 35 dias na região, sendo 15 dias no Pará e 20 dias no Amazonas. As gravações da novela terminaram na última quinta-feira, dia 9. “Acredito que a chuva tenha sido uma grande dificuldade, mas estávamos preparados. A primeira vez que fomos a Manaus, já pensando na novela, foi em julho de 2016. Depois, retornamos em setembro e deixamos tudo bem amarrado. Foi um grande aprendizado, conseguimos uma nova maneira de olhar as peças produzidas no Norte”, diz.

Marcos Pigosi está no elenco da nova novela de Glória Perez. Foto: Divulgação

Devidamente acompanhada de Rogério Gomes (Papinha), diretor da novela e com quem ela trabalha há quatro anos seguidos, Mirica diz que escolheu Acajatuba (AM) por uma espécie de ‘amor à primeira vista’. “Toda a história se passa em um local chamado Parazinho, mas, quando entramos em Acajatuba, ficamos encantados. A cidade é uma graça, pois ao mesmo tempo que ela é grande, é também concentrada. Encantadora”, finaliza.

Entre as benfeitorias realizadas pela produção de ‘A Força do Querer’, estão a reforma da igreja da vila — por meio da colocação de cerâmicas, na parte externa do prédio, e da reforma de todo o piso interno — e a construção de pequenas varandas em casas que serviram de locação.

História

Escrita por Glória Perez, a trama tem previsão de estreia para abril deste ano. Além de Ísis Valverde e Marco Pigossi, a novela contará com Juliana Paes, Rodrigo Lombardi, Emílio Dantas, Fiuk, Dan Stulbach, Bruna Linzmeyer, Paolla Oliveira, Maria Fernanda Cândido, Lilia Cabral, Humberto Martins, Totia Meirelles e Edson Celulari.

O enredo mostra a necessidade do ser humano em sempre querer algo, ter um sonho, um desejo, seja amor, dinheiro, sucesso, identidade, poder, realização profissional. Todos quereres são múltiplos e se interligam, interagem entre si, nesse grande painel da convivência humana, harmonizando-se ou chocando-se uns com os outros. E, para dar o clima certo, ‘O Quereres’, de Caetano Veloso, será a trilha de abertura da novela.