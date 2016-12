A autora Glória Perez faz homenagem a filha, assassinada há 24 anos

Daniella Perez foi assassinada por Gulherme de Pádua, ator que contracenava com ela na novela 'De Corpo e Alma', e a esposa dele na época, Paula Thomaz

"28/12/92, o dia em que a ambição de dois psicopatas levou você de nós. O dia que não acaba nunca, permanece vivo e doído,em todos os outros dias da minha vida!", escreveu Glória Perez. Divulgação

Rio de Janeiro - Nesta quarta-feira (28), Glória Perez fez uma homenagem emocionante à sua filha, Daniella Perez, morta há exatos 24 anos, em 1992.

Ela publicou um vídeo no YouTube - que depois compartilhou em suas redes sociais - com fotos da filha nos bastidores de novelas e em momentos com a família e amigos, e escreveu na legenda: "28/12/92, o dia em que a ambição de dois psicopatas levou você de nós. O dia que não acaba nunca, permanece vivo e doído,em todos os outros dias da minha vida!".

Daniella foi assassinada por Gulherme de Pádua, ator que contracenava com ela na novela 'De Corpo e Alma', e por sua esposa, Paula Thomaz, que a levaram para um terreno baldio no Rio de Janeiro e a apunhalaram 18 vezes no pulmão, coração e pescoço. O casal foi condenado a 19 anos de prisão e o crime chocou o País na época.