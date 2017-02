Cantora amazonense Marcella Bártholo vai estar no programa ‘É de Casa’, neste sábado

Marcella Bártholo já se prepara para lançar a sua primeira música autoral. Foto: Divulgação

Manaus - A cantora amazonense Marcella Bártholo vai estar neste sábado (25) no programa ‘É de Casa’, da rede Globo, para falar sobre a experiência de ser escolhida para o ‘The Voice Kids Brasil’, entre tantos talentos de todo o país. O programa selecionou algumas crianças que irão participar do quadro. ‘É de Casa’ é transmitido ao vivo, às 8h (horário Manaus).

O programa é apresentado por Ana Furtado, Cissa Guimarães, Patrícia Poeta e Zeca Camargo. O tema central é a vida dentro de casa, reunindo, ainda, assuntos jornalísticos e ligados à moda, decoração, entretenimento, serviço, saúde e cotidiano.

Marcella Bártholo, que fez sua última participação no ‘The Voice Kids’ no último dia 19, já se prepara para lançar a sua primeira música autoral. O teaser da canção já foi divulgado no seu canal no Youtube, lançado há três dias e já com mil seguidores. A fanpage @marcellabartholooficial tem 80 mil seguidores.

Marcella tem 15 anos de idade e atuação no teatro, música e dança. Ela já fez parte do Coral Infantil Claudio Santoro e se dedica à dança desde pequena. Iniciou no balé clássico aos três anos de idade e, há cinco, integra a Companhia de Dança La Salle, com a qual conquistou, em julho do ano passado, o bi campeonato no Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba (FIH2). Desde os 10 anos, frequenta aulas de Jazz e Hip Hop. Aos seis anos foi protagonista da peça “Le Vam Vum”. Aos oito encenou “A menina que perdeu o Natal”. Marcella também participa do grupo de teatro da Fundação Allan Kardec, realizando espetáculos gratuitos.