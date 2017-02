Cantora e atriz Marcella Bártholo representa o Amazonas no ‘The Voice Kids’

No último dia de Audição às Cegas, a dupla sertaneja Victor & Leo virou a cadeira para Marcella Bártholo, de Manaus. Com 15 anos, Marcella já desenvolveu trabalhos como cantora, bailarina e atriz

Participante, de 15 anos, foi elogiada pelos técnicos: ‘Isso se chama entrega’. Foto: Isabela Pinheiro/Gshow/Divulgação

Manaus - O Amazonas está representado na segunda temporada do ‘The Voice Kids’. A dupla sertaneja Victor & Leo virou a cadeira, neste domingo (12) – sexto e último dia de Audição às Cegas –, para Marcella Bártholo, de Manaus. Marcella tem 15 anos e, apesar da pouca idade, já acumula no currículo trabalhos desenvolvidos como cantora, bailarina e atriz.

Ao virarem as cadeiras para Marcella Bártholo, Victor & Leo destacaram a potência da voz da cantora."Isso se chama entrega”, disseram eles. A dupla elogiou a escolha da canção “I put a spell on you”, de Annie Lennox, para a apresentação. “Essa música é um clássico do jazz, e esse é um estilo que eu gosto muito de cantar, assim como a Música Popular Brasileira (MPB)”, revelou Marcella.

Assista a apresentação de Marcella

Os elogios para a apresentação de Marcella também vieram dos outros dois técnicos do ‘The Voice Kids’ – Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. Ivete destacou a postura da cantora no palco e Carlinhos Brown o timbre e a extensão de voz.

Marcella conta que estava muito nervosa no momento de subir ao palco. “Eu tremia muito, mas consegui me controlar, para poder me apresentar da melhor forma possível”. De acordo com Marcella, no momento em que as cadeiras viraram, a emoção foi muito grande, mas ela lembrava o tempo todo que precisava continuar cantando, para finalizar a apresentação. “É inexplicável a sensação de estar cantando e sendo julgada por artistas nacionalmente reconhecidos, como é o caso de Victor & Leo, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown”, afirmou.

Marcella foi elogiada por sua potência vocal ao interpretar a canção “I put a spell on you”, de Annie Lennox. Foto: Reprodução/TV Globo

Realização de um sonho

Depois das Audições às Cegas, Marcella Bártholo vai enfrentar a fase das batalhas. A participante adianta que está se preparando bastante para as próximas apresentações. “Participar do ‘The Voice’ é a realização de um sonho, eu estou muito feliz e já me sinto vitoriosa por ter sido selecionada entre milhares de vozes e talentos tão especiais, de todo o país. Meu objetivo é representar bem o Amazonas e espero contar com o apoio de todos na torcida”, disse ela.

Para os pais da cantora, Fernanda Bártholo e Marcellus Campelo, essa é uma etapa importante na carreira que ela pretende seguir profissionalmente. Fernanda relata que a filha sempre foi muito determinada e que, desde pequena, fala que quer ser artista.

Marcellus considera que agora é preciso, mais do que nunca, passar tranquilidade para ela. “Nós temos reforçado bastante que o importante é competir e que só o fato de aparecer em um programa nacional já vai ajudar a alavancar a carreira dela. Foram milhares de inscritos e ela foi escolhida, então, é preciso se divertir e aproveitar o momento”, ressaltou.

Mãe de Marcela, Fernanda Bártholo, se emociona no momento em que Victor & Leo viram a cadeira. Foto: Reprodução/TV Globo

O preparador vocal Humberto Sobrinho, que a acompanha há três anos, conta que a aluna é extremamente disciplinada. “Apesar da pouca idade, ela é bastante profissional e dedicada à carreira”. Ele explica que Marcella – que já fez parte do Coral Infantil Claudio Santoro – tem uma extensão vocal muito grande e tem feito um trabalho intenso de preparação, para que consiga explorar bastante o talento que tem.

Além da música, Marcella também se dedica à dança desde pequena. Ela iniciou no balé clássico aos três anos de idade e, há cinco, integra a Companhia de Dança La Salle, com a qual conquistou, em julho do ano passado, o bi campeonato no Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba (FIH2). Desde os 10 anos, Marcella frequenta aulas de Jazz e Hip Hop, o que, segundo ela, ajuda bastante na sua performance no palco, quando está cantando.

No teatro, Marcella também acumula experiência. Aos seis anos foi protagonista da peça “Le Vam Vum”, apresentando-se no Teatro Amazonas, com casa lotada. Aos oito encenou “A menina que perdeu o Natal”, no Teatro La Salle. O vídeo com imagens desta peça tem mais de 25 mil visualizações no youtube. No facebook, a fanpage dela tem mais de 2,5 milhões de visualizações.

A dupla sertaneja Victor & Leo virou a cadeira para representante do Amazonas. Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda como experiência de palco, Marcella Bártholo também participa do grupo de teatro da Fundação Allan Kardec, realizando espetáculos gratuitos. Já se apresentou várias vezes com o grupo, no palco do Teatro Amazonas.

Marcella diz que a música, a dança e o teatro são suas grandes paixões. “Não consigo me imaginar no futuro, deixando de fazer alguma dessas coisas”.

The Voice Kids

O programa ‘The Voice Kids’ é apresentado pelo ator André Marques, que tem o suporte de Thalita Rebouças nos bastidores, entrevistando os concorrentes e os acompanhantes dos candidatos mirins. ‘The Voice Kids’ vai ao ar aos domingos, após o Esporte Espetacular. O programa tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção geral de Flavio Goldemberg.

A estreia da segunda temporada do ‘The Voice Kids’ ocorreu no dia 08 de janeiro, com a fase das Audições às Cegas, durante a qual cada técnico – os cantores Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Vitor & Leo – escolhe as vozes que farão parte dos seus times. Ao todo, cada um já selecionou 24 vozes. Agora, iniciam as fases das batalhas. O campeão do reality sairá com o prêmio de R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.