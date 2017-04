Thomas Machado, do time Ivete Sangalo, vence o The Voice Kids

Após o resultado, a técnica Ivete Sangalo correu até o palco para encher o pupilo de carinho. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Thomas Machado, do time Ivete Sangalo, é o vencedor do programa The Voice Kids. Com 52,48% dos votos, ele levou os prêmios da segunda temporada: R$ 250 mil e o agenciamento da carreira.

Neste domingo (2), o gaúcho disputou a final do reality com Juan Carlos e Valentina Francisco. "Quero agradecer a todos e a todas que me apoiaram. E não parem de me apoiar. Vai ser lindo e a gente vai se encontrar", disse o garotinho.

Após o resultado, a técnica Ivete Sangalo correu até o palco para encher o pupilo de carinho. "Que bom, que bom!", vibrou a cantora.

Com nove anos de idade, Thomas se destacou desde a primeira audição, quando cantou 'Beijinho Doce'. Ivete Sangalo ficou impressionada com a fofura do menino e o recrutou para o time dela.

Nas redes sociais, houve comemoração pela vitória do cantor.